Суспільство

В Україні буде прохолодно та вітряно найближчими днями

13 Травня 2024 13:51
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погода
Ілюстративне фото / Getty Images

13 травня, у вівторок в Україні стоятиме прохолодна погода, у північних і Вінницькій областях вночі можливі заморозки.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У південній частині, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині синоптики прогнозують помірні короткочасні дощі, на решті території без опадів.

Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с, удень у Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у південній частині 5-10° тепла. Вдень 11-16°, на Закарпатті 17-22°, а у Карпатах уночі температура опуститься до 0°, вдень 7-12° тепла.

У Києві буде без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-5° тепла, а вдень 12-14°.

15 травня у східних, південно-східних і в більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 3-8° тепла, вдень 11-16°. На Закарпатті підніметься до 21°.

У столиці в середу буде без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.


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