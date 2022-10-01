Суспільство

В Україні арештували підприємство, яке фінансувало ОПК Росії

1 Жовтня 2022 11:51
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прокуратура

Правоохоронці продовжують виявляти осіб і компанії, які співпрацюють з ворогом. Тепер заарештували підприємство, яке займалося фінансуванням оборонки Росії.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, суд наклав арешти як на рухоме, так і нерухоме майно. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку зі співпрацею з російськими окупантами. Кінцевими бенефіціарами даного ПАТ є громадяни РФ.

За клопотанням прокурорів судом накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підприємства – комплекс нежитлових приміщень загальною площею понад 5 тис кв м, 14 транспортних засобів, 100% статутного капіталу, що становить близько 11,4 млн грн та грошові кошти, які розміщені на 16 банківських рахунках.

Досудове розслідування триває.


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