В Україні арештували підприємство, яке фінансувало ОПК Росії

Правоохоронці продовжують виявляти осіб і компанії, які співпрацюють з ворогом. Тепер заарештували підприємство, яке займалося фінансуванням оборонки Росії.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, суд наклав арешти як на рухоме, так і нерухоме майно. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку зі співпрацею з російськими окупантами. Кінцевими бенефіціарами даного ПАТ є громадяни РФ.

За клопотанням прокурорів судом накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підприємства – комплекс нежитлових приміщень загальною площею понад 5 тис кв м, 14 транспортних засобів, 100% статутного капіталу, що становить близько 11,4 млн грн та грошові кошти, які розміщені на 16 банківських рахунках.

Досудове розслідування триває.