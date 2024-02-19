В українців зросло відчуття суму та страху – опитування

За даними опитування соціологічної групи “Рейтинг”, у лютому серед громадян при думці про Україну зросли відчуття суму і страху, водночас зменшилась кількість тих, хто відчуває гордість, у порівнянні з 2022 роком.

Про це повідомляють дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 10-11 лютого, передає УП.

За даними опитування, при думці про Україну гордість відчувало 56% респондентів, тоді як у серпні 2022 року – 75%.

Також з серпня 2022 до лютого 2024 зросло відчуття суму (з 29% до 39%) і страху (з 11% до 21%).

При цьому серед тих, хто переконаний у перемозі, вища частка гордості (64% проти 21%) та радості (12% проти 2%) за країну.

У той же час серед невпевнених у перемозі навпаки переважає сум (56% порівняно 36%), та більшим є страх (25% проти 21%), гнів (18% проти 7%), сором (19% проти 5%).

Молодші покоління віком частіше відчувають сум (по 41%) і гнів (10%), ніж старші (36% і 7% відповідно). З іншого боку, молодь віком 18 – 35 років частіше відчуває зацікавленість (15%) щодо майбутнього України.

Страх – емоція, яка помітно коливається між різними категоріями респондентів. Наприклад, це відчуття більш поширене серед ВПО (31% проти 20%), серед респондентів, чиї родичі зараз в ЗСУ (25% проти 19%), і серед молоді (26% проти 20% серед старших респондентів).

</