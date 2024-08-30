В українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, – МВС

В українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Йдеться про зброю, знайдену на деокупованих територіях або видану Силами оборони на початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Підрахувати всю кількість неможливо. Водночас за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри, що на руках у населення може бути від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї”, – сказав посадовець.

Драп’ятий зауважив, що ухвалення Верховною радою законопроєкту про надання цивільним людям права задекларувати трофейну зброю допоможе розв’язати проблему з необлікованими одиницями й більш точно розуміти, скільки зброї є в українців.