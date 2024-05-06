Політика

В угорському уряді заявили, що не будуть “відправляти на смерть” українських чоловіків-біженців

6 Травня 2024 14:27
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Угорщина
Прапор Угорщини / Getty Images

Офіційний Будапешт не передаватиме Києву українських чоловіків-біженців призовного віку.

Про це пише atv.hu, посилаючись на заяву віцепрем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна.

Шем’єн заявив, що “кожен біженець” з України у нас у “цілковитій безпеці та отримує всю допомогу”.

“Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть”, – сказав заступник прем’єр-міністра Угорщини.

Він також наголосив, що у випадку закарпатських угорців це “природний національний обов’язок” Будапешта, а у випадку з українцями – це гуманітарний і юридичний жест, оскільки ніхто, чиє життя буде під загрозою, не підлягає екстрадиції.

“Українці хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо”, – сказав віцепрем’єр Угорщини.


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