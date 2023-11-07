Політика

В Угорщині погрожують ветувати початок переговорів про вступ України до ЄС

7 Листопада 2023 14:54
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Угорщина

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана погрожує накласти вето на початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу.

Сказав політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан в інтерв’ю NOS.

Причиною, чому Угорщина хоче блокувати шлях України до ЄС є нібито «порушення прав угорської меншини».

«Було запроваджено нові закони, які погіршили життя угорців в Україні», — сказав він.

Зазначається, що Балаш Орбан мав на увазі нещодавно прийнятий в Україні мовний закон, який зобов’язує меншини, зокрема і угорську, отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою. Угорщина «стурбована» тим, що діти, які виростають в угорськомовних сім’ях, нібито «будуть сильно відставати в школі».

«Ми не можемо з цим погодитися… Позиція Угорщини кристально чітка: поки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій про їхню інтеграцію в Євросоюз», — наголосив він.

Очікується, що 8 листопада ЄС представить звіт про прогрес України щодо її заявки на членство у блоці.


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