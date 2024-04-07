В Угорщині десятки тисяч людей протестували проти уряду Орбана

В Будапешті проти уряду Віктора Орбана протестували десятки тисяч угорців. Демонстрацію організував колишній інсайдер угорського уряду Петер Мадяр, якого преса називає новим суперником Орбана.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

Мадяр звинуватив владу Угорщини в корупції, а ЗМІ та прокуратуру країни — у відсутності справжньої незалежності. Він також заявив, що створить партію, яка братиме участь у виборах до Європейського парламенту в червні.

Юрист і колишній дипломат Петер Мадяр, який раніше був близький до керівної партії Угорщини, публічно розійшовся з урядом у лютому і тепер, схоже, прагне кинути виклик Віктору Орбану. Нещодавно він оприлюднив аудіозапис із доказами корупції в угорському уряді.