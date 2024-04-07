Політика

В Угорщині десятки тисяч людей протестували проти уряду Орбана

7 Квітня 2024 14:00
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Угорщина
Десятки тисяч угорців протестували в Будапешті проти уряду Віктора Орбана / Фото: Telex

В Будапешті проти уряду Віктора Орбана протестували десятки тисяч угорців. Демонстрацію організував колишній інсайдер угорського уряду Петер Мадяр, якого преса називає новим суперником Орбана.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

Мадяр звинуватив владу Угорщини в корупції, а ЗМІ та прокуратуру країни — у відсутності справжньої незалежності. Він також заявив, що створить партію, яка братиме участь у виборах до Європейського парламенту в червні.

Юрист і колишній дипломат Петер Мадяр, який раніше був близький до керівної партії Угорщини, публічно розійшовся з урядом у лютому і тепер, схоже, прагне кинути виклик Віктору Орбану. Нещодавно він оприлюднив аудіозапис із доказами корупції в угорському уряді.


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