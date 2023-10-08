В ТЦК у Тернополі побили двох мобілізованих – розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зареєстровано кримінальне провадження за фактом побиття двох військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Офіс Гепрокурора.

Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

“На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян”, – повідомляє генпрокуратура.

Наразі встановлюються усі обставини та причетні до протиправних дій.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що за фактом скандального відео, його офіс також розпочав розслідування.