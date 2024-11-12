Суспільство

В столиці Ірану будують захисний тунель через постійні атаки Ізраїлю 
12 Листопада 2024 17:05
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ізраїль, іран
Прапор Ірану / Reuters

У Тегерані через побоювання нових ізраїльських ударів почали будівництво “захисного тунелю”, який з’єднає метро з лікарнею. 

Про це інформує The  Times of Israel.

Тунель буде прокладений неподалік центру столиці Ірану й поєднає станцію тегеранського метро з лікарнею імені Імама Хомейні, що дозволить забезпечити підземний доступ до медичного закладу.

“У Тегерані вперше будується тунель оборонного призначення”, – зазначив голова транспортного відділу міської ради.

Варто зазначити, що минулого місяця Ізраїль вперше офіційно завдав ударів по території Ірану, атакуючи ракетні заводи, об’єкти ППО та інші об’єкти неподалік Тегерана та на заході країни, реагуючи на іранську ракетну атаку 1 жовтня.


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