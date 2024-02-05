Суспільство

В школах Запоріжжя планують відновити очне навчання

5 Лютого 2024 20:04
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школа, запоріжжя
В школах Запоріжжя планують відновити очне навчання / unicef.org

У Запорізькій області хочуть зробити школи безпечними, аби з нового навчального року діти повернулися в учбові заклади

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на нараді з керівниками структурних підрозділів, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Він зазначив, що попри воєнний час необхідно підвищити комфорт проживання у Запорізькій області, стимулюючи людей не виїжджати з регіону.

“Кожний в своєму напрямку має робити все для того, щоб люди не лише залишились тут, а приїжджали та будували своє життя. Тому один з пріоритетів – зробити школи безпечними та розпочати навчання в учбових закладах з 1 вересня” , – зазначив Федоров.


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