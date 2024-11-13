Суспільство

В Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ
13 Листопада 2024 13:03
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крим, сбу
У Севастополі вибухнуло авто з російським військовим / Фото з соцмереж

В окупованому Севастополі було ліквідовано начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. 

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело в СБУ.

Унаслідок підриву автомобіля Транковський отримав тяжкі поранення — втратив ноги та зазнав значної крововтрати, що призвело до його смерті.

Відомо, що під днище машини в передній частині була закладена вибухівка, проте окупаційна влада півострову заявила, що “причини вибуху ще з’ясовуються”. 

Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет по українських містах з акваторії Чорного моря, що призвело до загибелі мирних жителів. 

“Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров мирних українців, загинув на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі”, — наголосили в СБУ.


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