В Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ

В окупованому Севастополі було ліквідовано начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело в СБУ.

Унаслідок підриву автомобіля Транковський отримав тяжкі поранення — втратив ноги та зазнав значної крововтрати, що призвело до його смерті.

Відомо, що під днище машини в передній частині була закладена вибухівка, проте окупаційна влада півострову заявила, що “причини вибуху ще з’ясовуються”.

Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет по українських містах з акваторії Чорного моря, що призвело до загибелі мирних жителів.

“Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров мирних українців, загинув на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі”, — наголосили в СБУ.