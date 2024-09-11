В середу Блінкен і Леммі зустрінуться з Зеленським у Києві

11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть з візитом до Києва.

Про це повідомляє сайт Держдепартаменту США.

“11 вересня держсекретар Блінкен разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі відвідає Україну, де вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду”.

Повідомляється, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення процвітання України у “військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі”.

12 вересня запланована поїздка Блінкена до Польщі. Там держсекретар США зустрінеться з польськими урядовцями, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, в тому числі поглиблення оборонної і енергетичної співпраці, а також роботу двох країн як членів НАТО на підтримку оборони України.