Політика

В середу Блінкен і Леммі зустрінуться з Зеленським у Києві
11 Вересня 2024 08:35
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зеленський, блінкен
Блінкен та Ленні / Facebook Держдепартаменту США

11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть з візитом до Києва.

Про це повідомляє сайт Держдепартаменту США.

“11 вересня держсекретар Блінкен разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі відвідає Україну, де вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду”.

Повідомляється, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення процвітання України у “військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі”.

12 вересня запланована поїздка Блінкена до Польщі. Там держсекретар США зустрінеться з польськими урядовцями, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, в тому числі поглиблення оборонної і енергетичної співпраці, а також роботу двох країн як членів НАТО на підтримку оборони України.


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