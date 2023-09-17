В Румунії ВМС України провели протимінні тренування в рамках “Сі Бриз”

Протягом цього тижня у місті Констанца, Румунія, проводилися міжнародні тренування з розмінування в рамках серії міжнародних навчань “Сі Бриз 2023”. Головним завданням заходу було забезпечення безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Метою тренувань було визначено підготовку протимінних сил та засобів ВМС країн-партнерів, планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО, набуття відповідного рівня взаємосумісності щодо виконання завдань за призначенням у міжнародному середовищі.

У комплексі тренувань, окрім України, брали участь представники шести країн-партнерів, а саме: США, Румунія, Болгарія, Турецька Республіка, Французька Республіка та Велика Британія.

У рамках навчань основну увагу було приділено підготовці особового складу до планування та проведення дій або операцій з підводного розмінування, у тому числі із використанням підводних безпілотних систем. Також відпрацьовувався порядок обміну інформацією згідно з протоколами НАТО.