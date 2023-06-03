Суспільство

В Росії назрівє заколот або військове протистояння – ГУР

3 Червня 2023 18:15
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гур, росія

В українській розвідці вважають, що одним із низки сценаріїв розвитку ситуації всередині РФ може стати заколот або військове протистояння.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини”, – розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Юсов додав, що відповідний сценарій можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території РФ, — росіян із паспортами цієї федерації.

Представник воєнної розвідки України зазначив, що операція добровольців “Російського добровольчого корпусу” і легіону “Свобода Росії” досі триває.

“Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території Московщини залишились переважно пузаті “гаїшники””, — сказав представник воєнної розвідки України.

За словами Юсова, боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних президентом РФ Володимиром Путіним в межах плану “Едельвейс” до кордону “гібдд-шників”, здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів.

“Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і “Градами” бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ”, — підсумував представник ГУР.


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