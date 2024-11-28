Економіка

У Рівненській області без світла залишились понад 280 тис. абонентів, є перебої з водою
28 Листопада 2024 08:52
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В результаті російської ракетної атаки у Рівненській області без електропостачання залишились понад 280 тисяч абонентів. Також є перебої з водопостачанням.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання.

Російські війська завдали масованого удару по українських об’єктах енергетики. В усіх областях терміново ввели екстрені відключення електроенергії. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, інформацію про наслідки атаки будуть уточнювати, як тільки дозволятиме безпекова ситуація.


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