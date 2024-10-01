В РФ відкрили кримінальну справу про масове вбивство військових своїм командуванням

Російські правоохоронні органи відкрили кримінальну справу про масове вбивство російських військових своїм же командуванням, повідомляє видання ASTRA.

Слідчі порушили кримінальну справу проти керівництва 6-ї мотострілецької дивізії – це військове з’єднання було утворено 2022 року і складається переважно з мобілізованих.

Його командування звинувачують у катуванні власних військових – а також їхньому масовому вбивстві.

Убивство 7 військових було скоєно рано вранці 4 липня 2023 року в селі Бахмутське. На той час за це селище все ще точилися бої – чим і скористалися військові з 6-ї дивізії.

Вони завезли своїх товаришів по службі в підвал і закинули туди 5 гранат Ф-1. Тих, хто вижив після вибуху, добили з безшумного пістолета ПБ.

Потерпілими у справі вказані 19 російських військових. Усіх їх у різний час утримували в підвалах багатоквартирних будинків у місті Попасна.

За версією командування, вони були поміщені туди за відмову виконувати накази. Там їх піддавали тортурам: били ногами, кулаками, а також різними предметами і спецзасобами по обличчю і тілу. Також російським військовим відмовляли в доступі до їжі, води та засобів гігієни.

Із 19 потерпілих 8 осіб “врятували” військові прокурори, звільнивши військовослужбовців. Ще один військовий уникнув страти в Бахмутському через поранення.

Загалом у кримінальній справі 7 фігурантів. Як з’ясувала ASTRA, справу порушено за статтями про перевищення посадових повноважень, незаконне позбавлення волі і вбивство двох і більше осіб.