Кримінал

В РФ відкрили кримінальну справу про масове вбивство військових своїм командуванням
1 Жовтня 2024 07:36
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Російські правоохоронні органи відкрили кримінальну справу про масове вбивство російських військових своїм же командуванням, повідомляє видання ASTRA.

Слідчі порушили кримінальну справу проти керівництва 6-ї мотострілецької дивізії – це військове з’єднання було утворено 2022 року і складається переважно з мобілізованих.

Його командування звинувачують у катуванні власних військових – а також їхньому масовому вбивстві.

Убивство 7 військових було скоєно рано вранці 4 липня 2023 року в селі Бахмутське. На той час за це селище все ще точилися бої – чим і скористалися військові з 6-ї дивізії.

Вони завезли своїх товаришів по службі в підвал і закинули туди 5 гранат Ф-1. Тих, хто вижив після вибуху, добили з безшумного пістолета ПБ.

Потерпілими у справі вказані 19 російських військових. Усіх їх у різний час утримували в підвалах багатоквартирних будинків у місті Попасна.

За версією командування, вони були поміщені туди за відмову виконувати накази. Там їх піддавали тортурам: били ногами, кулаками, а також різними предметами і спецзасобами по обличчю і тілу. Також російським військовим відмовляли в доступі до їжі, води та засобів гігієни.

Із 19 потерпілих 8 осіб “врятували” військові прокурори, звільнивши військовослужбовців. Ще один військовий уникнув страти в Бахмутському через поранення.

Загалом у кримінальній справі 7 фігурантів. Як з’ясувала ASTRA, справу порушено за статтями про перевищення посадових повноважень, незаконне позбавлення волі і вбивство двох і більше осіб.


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