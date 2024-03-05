Політика

В РФ хочуть перевірити “причетність” західних спецслужб до смерті Сталіна

5 Березня 2024 09:10
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росія
Бюст Сталіна в Москві / Фото: flickr

У РФ партія Комуністи Росії звернулася до ФСБ і Генпрокуратури з проханням перевірити можливу «причетність» західних спецслужб до смерті диктатора Йосипа Сталіна.

Про це заявив голова КПКР Сергій Малинкович, повідомляє пропагандистське інформагентство РИА Новости.

«У 71-шу річницю від дня смерті Й. В. Сталіна партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ із проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті», — сказав він.

За його словами, свідчення сучасників Сталіна “говорять” про можливе його «отруєння» «агентами впливу Заходу».


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