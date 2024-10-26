В районі Селидового точаться запеклі бої – Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 90. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів, таких як Хрінівка, Олександрівка, Яблунівка, Басівка, Тимофіївка та Покровка. Також авіація противника завдала авіаудару в районі Храпівщини, скинувши при цьому дві керовані авіабомби.

За наявною інформацією на даний час, ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області, застосувавши 29 КАБ.