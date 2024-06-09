В районі Глибокого на Харківщині точаться запеклі бої – Генштаб

На Харківському напрямку триває боєзіткнення в районі Глибокого. Це вже третя атака на напрямку за сьогодні, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 14:00.

Російські окупанти застосовували КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян – сім, з них – дві, в районі Невського та Піщаного, ще тривають.

загальна кількість атак росіян – сім, з них – дві, в районі Невського та Піщаного, ще тривають. На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби. Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку , а саме в районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні відбулось сім боєзіткнень.

, а саме в районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні відбулось сім боєзіткнень. Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку . Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське – райони в яких наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20.

. Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське – райони в яких наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20. На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

тривають бої в районі Красногорівки. На Придніпровському напрямку від початку доби було відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.