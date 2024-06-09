Політика

В районі Глибокого на Харківщині точаться запеклі бої – Генштаб
9 Червня 2024 16:18
читать на русском →
генштаб
Оператори БПЛА "Лелека-100" 53-ї ОМБр / Фото Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку триває боєзіткнення в районі Глибокого. Це вже третя атака на напрямку за сьогодні, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 14:00.

Російські окупанти застосовували КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

  • На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян – сім, з них – дві, в районі Невського та Піщаного, ще тривають.
  • На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.
  • Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні відбулось сім боєзіткнень.
  • Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське – райони в яких наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20.
  • На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.
  • На Придніпровському напрямку від початку доби було відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Червня 2024 16:18

В районі Глибокого на Харківщині точаться запеклі бої – Генштаб
9 Червня 2024 15:52

На Бєлгородщині лунають потужні вибухи
9 Червня 2024 15:31

Орбан: Ми будемо інтерпретувати результати цих виборів як висловлення думки європейців про війну
9 Червня 2024 13:34

Генштаб повідомив про напружену ситуацію на Покровському напрямку
9 Червня 2024 12:14

У Міноборони повідомили, коли у “Резерв+” з’явиться QR-код
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки