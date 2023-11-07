В районі аеропорту російського Таганрогу чули вибух

Уранці 7 листопада в місті Таганрог у Ростовській області Російської Федерації прогримів вибух, губернатор Василь Голубєв спростував, що працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє “Медуза” і “Астра” з посиланням на місцеві Telegram-канали – Таганрог. Происшествия, Мой Таганрог; губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв

Один із жителів міста повідомив, що близько 9 ранку за Москвою (8 ранку за Києвом – УП) у Таганрозі в районі аеропорту стався вибух.

На фото нібито з місця подій видно дим.

Телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ” писав, що в місті працювала система ППО.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що системи ППО в Таганрозі не працювали. Він зазначив, що ЗС РФ “постійно виконують завдання з вогневого ураження підрозділів ЗСУ – відповідно до плану проведення СВО”.

У Міноборони Росії інформацію про вибухи в Таганрозі не коментували.