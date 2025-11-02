В понеділок в Україні без опадів, лише на заході очікуються дощі

У більшості регіонів України буде мінлива хмарність та помірно тепла погода. У західних областях — дощі, місцями значні в Карпатах.

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 3 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, проте у західних областях вдень пройде помірний дощ, а в Карпатах — місцями значний.

У Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі 3–8°, вдень 11–16°.

На Київщині та в столиці 3 листопада також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 6–8° тепла, вдень 13–15°. У Києві вночі 3–8°, вдень 8–13°.