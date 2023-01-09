Кримінал

В Оренбурзькій області п’яні офіцери спалили наметовий табір мобілізованих

9 Січня 2023 19:48
50
росія, мобілізація

Пожежа сталася сьогодні під ранок у навчальній частині у Нижній Павлівці. За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску. Військовим довелося чекати на міських рятувальників.

Імовірними винуватцями пожежі мобілізований назвав п’яних офіцерів. Повідомлення про це з’явилося у міському паблику.

Постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області. Батько одного з них розповів місцевим ЗМІ, що сина всередині не було, він повертався до частини з відпустки. Але сім’я припускає, що всі речі, які йому купували перед відправкою та після, перетворилися на попіл.

«Все згоріло на**й, он у черевиках вискочив, в шкарпетках на**й пацан. Поки друга (пожежна машина) приїхала, то тут уже догоряє», — сказав очевидець пожежі.

П’ять днів тому наметовий табір мобілізованих спалахнув у Черьомушках Омської області. За словами губернатора, причиною стала іскра від пічки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2023 18:09
248

Росіяни розпочали потужний штурм Соледара
9 Січня 2023 20:50
106

ДПСУ підтвердила загибель начштабу спецназу прикордонної служби
9 Січня 2023 18:30
82

Вечірнє зведення Генштаба ЗСУ
9 Січня 2023 17:27
91

З тіла бійця ЗСУ хірург дістав гранату ВОГ, що не розірвалася
9 Січня 2023 16:37
92

Британія веде переговори про постачання Україні танків “Челленджер 2” – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
усі думки