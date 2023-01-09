В Оренбурзькій області п’яні офіцери спалили наметовий табір мобілізованих

Пожежа сталася сьогодні під ранок у навчальній частині у Нижній Павлівці. За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску. Військовим довелося чекати на міських рятувальників.

Імовірними винуватцями пожежі мобілізований назвав п’яних офіцерів. Повідомлення про це з’явилося у міському паблику.

Постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області. Батько одного з них розповів місцевим ЗМІ, що сина всередині не було, він повертався до частини з відпустки. Але сім’я припускає, що всі речі, які йому купували перед відправкою та після, перетворилися на попіл.

«Все згоріло на**й, он у черевиках вискочив, в шкарпетках на**й пацан. Поки друга (пожежна машина) приїхала, то тут уже догоряє», — сказав очевидець пожежі.

П’ять днів тому наметовий табір мобілізованих спалахнув у Черьомушках Омської області. За словами губернатора, причиною стала іскра від пічки.