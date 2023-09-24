Суспільство

В ОРДО ввели комендантську годину

24 Вересня 2023 12:00
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днр, комендантська година

У “ДНР” запроваджено комендантську годину. Вона діятиме у будні з 23:00 до 04:00. Відповідний указ підписав лідер угруповання донецьких сепаратистів Денис Пушилін. Документ набрав чинності 24 вересня.

“На території Донецької Народної Республіки встановлено заборону на перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях щотижня в період з понеділка до п’ятниці з 23:00 до 04:00”, – йдеться в документі. У період дії комендантської години також обмежується рух громадського та приватного транспорту за відсутності спеціального дозволу.

Перебувати на вулиці під час комендантської години заборонено всім громадянам, за винятком співробітників органів безпеки, а також деяких підприємств, зокрема, що забезпечують безперебійне постачання продуктів харчування та відновлення населених пунктів.


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