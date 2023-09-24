В ОРДО ввели комендантську годину

У “ДНР” запроваджено комендантську годину. Вона діятиме у будні з 23:00 до 04:00. Відповідний указ підписав лідер угруповання донецьких сепаратистів Денис Пушилін. Документ набрав чинності 24 вересня.

“На території Донецької Народної Республіки встановлено заборону на перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях щотижня в період з понеділка до п’ятниці з 23:00 до 04:00”, – йдеться в документі. У період дії комендантської години також обмежується рух громадського та приватного транспорту за відсутності спеціального дозволу.

Перебувати на вулиці під час комендантської години заборонено всім громадянам, за винятком співробітників органів безпеки, а також деяких підприємств, зокрема, що забезпечують безперебійне постачання продуктів харчування та відновлення населених пунктів.