Суспільство

В ОП заявили, що аеропорт “Бориспіль” стане першим, який відкриють в Україні, щойно дозволить безпекова ситуація

1 Грудня 2023 21:56
читать на русском →
аеропорт

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що аеропорт “Бориспіль” став першим об’єктом, який закрили через початок повномасштабної війни, але водночас буде першим, який відкриють щойно дозволить безпекова ситуація.

Про це посадовець повідомив під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні, з питань імплементації Формули миру.

Своєю чергою глава ОП Андрій Єрмак нагадав, що 03:00 годині 24 лютого 2022 року з “Борисполя” вилетів останній пасажирський літак, та висловив переконання, що невдовзі аеропорт знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна.

“Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям — вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми”, — сказав посадовець.

У жовтні 2023 року генеральний директор аеропорту “Бориспіль” Олексій Дубревський поінформував, що об’єкт готовий почати приймати літаки через місяць після завершення війни.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Грудня 2023 16:25

Україна та Польща погодили умови для розблокування кордону
1 Грудня 2023 14:58

У Запоріжжі ліквідовано канал нелегальних перевезень до РФ – СБУ
1 Грудня 2023 14:15

У Новогродівці під завалами будинку знайдено ще двоє загиблих
1 Грудня 2023 13:30

На кордоні з Польщею у черзі стоять більше двох тисяч вантажівок
1 Грудня 2023 12:57

Ексзаступник секретаря РНБО Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки