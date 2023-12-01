В ОП заявили, що аеропорт “Бориспіль” стане першим, який відкриють в Україні, щойно дозволить безпекова ситуація

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що аеропорт “Бориспіль” став першим об’єктом, який закрили через початок повномасштабної війни, але водночас буде першим, який відкриють щойно дозволить безпекова ситуація.

Про це посадовець повідомив під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні, з питань імплементації Формули миру.

Своєю чергою глава ОП Андрій Єрмак нагадав, що 03:00 годині 24 лютого 2022 року з “Борисполя” вилетів останній пасажирський літак, та висловив переконання, що невдовзі аеропорт знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна.

“Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям — вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми”, — сказав посадовець.

У жовтні 2023 року генеральний директор аеропорту “Бориспіль” Олексій Дубревський поінформував, що об’єкт готовий почати приймати літаки через місяць після завершення війни.