В ОП відреагували на візит Путіна в Маріуполь

Владімір Путін навідався у знищений за його наказом український Маріуполь. В ОП вже відреагували на такий цинічний приїзд російського диктатора.

“Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття”, – написав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023

За не офіційними даними російські військові у Маріуполі вбили близько 90 тисяч мешканців, а саме місто окупанти перетворили на руїну. Підрахувати точну кількість жертв наразі неможливо.