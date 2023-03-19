Суспільство

В ОП відреагували на візит Путіна в Маріуполь

19 Березня 2023 16:45
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маріуполь, подоляк, путін

Владімір Путін навідався у знищений за його наказом український Маріуполь. В ОП вже відреагували на такий цинічний приїзд російського диктатора.

“Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття”, – написав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

За не офіційними даними російські військові у Маріуполі вбили близько 90 тисяч мешканців, а саме місто окупанти перетворили на руїну. Підрахувати точну кількість жертв наразі неможливо.


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