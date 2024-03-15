Політика

В ООН засудили російські “вибори” на окупованих територіях України

15 Березня 2024 21:07
читать на русском →
окупація, оон
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш / Фото: AP

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив спроби Росії провести президентські “вибори” на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив Гутерріш, спроба незаконної анексії регіонів України не має жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом.

“Організація Об’єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї”, – додав речник ООН Стефан Дюжаррік.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Березня 2024 21:22

У Раді розповіли, на якій стадії зараз законопроєкт про мобілізацію
15 Березня 2024 21:30

Байден назвав Путіна бандитом та закликав підтримати фінансування для України
15 Березня 2024 20:08

На фронті відбулося 69 бойових зіткнень за добу – Генштаб ЗСУ
15 Березня 2024 19:37

Макрон, Шольц і Туск на зустрічі в Берліні погодили низку рішень щодо допомоги Україні
15 Березня 2024 18:21

Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки