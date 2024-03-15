Політика

В ООН засудили російські “вибори” на окупованих територіях України Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш / Фото: AP Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив спроби Росії провести президентські “вибори” на окупованих територіях України. Про це повідомляє Reuters. Як зазначив Гутерріш, спроба незаконної анексії регіонів України не має жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом. “Організація Об’єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї”, – додав речник ООН Стефан Дюжаррік.



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