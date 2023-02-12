В ООН прогнозують, що кількість загиблих у Туреччині та Сирії сягне 50 тисяч

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії знову зросла. Наразі підтверджено, що лише в Туреччині загинули 29 605 людей. Ще 3553 людини загинули через землетрус у Сирії. Таким чином загальна кількість загиблих досягла 33 158 осіб

Після катастрофи пройшло вже шість днів. Рятувальникам вдається і досі знаходити живих людей, проте в ООН стурбовані тим, що кількість загиблих може подвоїтися, пише Sky News.

Деякі гуманітарні організації призупинити свою роботу через повідомлення про зіткнення в постраждалих частинах Туреччини, коли вцілілі сварилися через нестачу їжі та води.

На трагедію в Туреччині відреагував весь світ. Загалом 99 країн пропонують допомогу Туреччині, а команди з 68 країн працюють на місці, повідомило міністерство закордонних справ країни. Є там також і команда рятувальників з собаками з України.

На місці перебувають 8850 іноземних співробітників і очікується прибуття ще 1295 осіб. Очікується, що ще 14 країн також відправлять команди в зону лиха.

Пошуково-рятувальні операції в Сирії доручили «Білим шоломам», добровольчій групі цивільної оборони, яка більш відома своїми зусиллями з порятунку під час війни в частинах країни, контрольованих повстанцями.

Голова групи Раед аль-Салех розкритикував реакцію ООН на катастрофу, назвавши її “катастрофою” і заявивши, що організація повинна “вибачитися перед сирійським народом за відсутню допомогу”.

Він обурений тим, що Туреччині допомагають усі, а Сирії – майже ніхто.