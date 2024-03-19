В ООН повідомили, що останні 10 років були найбільш спекотними в історії

Середня глобальна температура на планеті за останнє десятиріччя була на 1,2 градуса за Цельсієм вищою за середню температуру впродовж 1850–1900 років.

Про це йдеться у пресрелізі Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) при ООН.

«Середня глобальна температура за десятиріччя 2014–2023 рр. на 1,20°C (з похибкою ±0,12) була вищою за середню температуру впродовж 1850–1900 років», – заявили у ВМО.

Зазначається, що глобальна середня приповерхнева температура у 2023 році була на 1,45°C вище середньої доіндустріальної впродовж 1850–1900 років.

«2023 рік став найтеплішим за 174 роки спостережень, побивши рекорди попередніх найтепліших років – 2016 рік був на 1,29°C вищий середньої температури 1850–1900 років і 2020 рік був вищий на 1,27°C цього ж періоду», – додали у ВМО.

У всьому світі минулого року кожен місяць з червня по грудень був рекордно теплим для свого місяця.

«Особливої уваги заслуговує вересень 2023 року, який значно перевищив попередній світовий рекорд вересня (від 0,46 до 0,54 °C)», – додали в організації.

У ВМО вказують на те, що тривале підвищення глобальної температури пов’язане зі збільшенням концентрації парникових газів в атмосфері.

«Перехід від Ла-Нінья до Ель-Ніньйо в середині 2023 року сприяв швидкому зростанню температури з 2022 по 2023 рік», – підсумували в організації.

Ла-Нінья і Ель-Ніньйо – найбільше яскраво виражені прояви міжрічної мінливості клімату в глобальному масштабі. Ці явища являють собою великомасштабні зміни океанських температур, опадів, атмосферної циркуляції, вертикальних рухів повітря над тропічною частиною Тихого океану.