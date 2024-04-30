Суспільство

В окупованих Сімферополі та Джанкої лунали вибухи

30 Квітня 2024 08:36
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крим
Ілюстративне фото / Вікіпедія

Вночі 30 квітня у тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої було чутно вибухи – вірогідно працювала російська ППО.

Про вибухи у Сімферополі повідомляє Telegram-канал Astra.

“У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Попередньо працює ППО.

“За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків”, – написали адміністратори SHOT.

У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.

Також перекрито Кримський міст, йдеться на Telegram-каналі об’єкта.

“Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито”, – повідомили на каналі.

Уже вранці голова Комісії ВП РФ з питань суверенітету, патріотичних проєктів та підтримки ветеранів Володимир Рогов заявив про роботу російської ППО в окупованому Криму.


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