В окупованих Ровеньках атаковано нафтобазу

У місті Ровеньки тимчасово окупованої Луганської області ввечері 10 травня після обстрілу з боку ЗСУ загорілася нафтобаза, загинуло троє людей, повідомив призначений Росією глава “ЛНР” Леонід Пасічник.

Ще вісім осіб постраждали, серед них є підліток. Шестеро постраждалих дістали мінно-вибухові травми, двоє – отруєння продуктами горіння, усіх вісьмох госпіталізували, додав Пасічник.

“Міністерство охорони здоров’я ЛНР” раніше повідомляло про сімох постраждалих. Четверо з них перебували у важкому стані, двоє – у стані середньої тяжкості.

Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, сільгосптехніку та цивільні автомобілі. До ранку рятувальники відзвітували, що пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, загасили.

За словами Пасічника, удар було завдано ракетами ATACMS із касетними боєприпасами.

У Міноборони України обстріл міста Ровеньки не коментували.