Суспільство

В окуповану Горлівку приїхали російські пропагандисти: двоє отримали поранення, один помер
13 Червня 2024 20:46
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На Донбасі у тимчасово окупованій Горлівці помер оператор пропагандистського телеканалу НТВ Валерій Кожин.

Як повідомляють росЗМІ, смертельне поранення отримав оператор телеканалу НТВ Валерій Кожин.

За їхніми словами, пропагандисти були поранені, нібито, під час обстрілу окупованої Росією території, у селищі Гольмівське, яке входить до складу міста Горлівка.

“Помер наш оператор Валерій Кожин, поранений сьогодні в Горлівці. Лікарі рятували його кілька годин, але поранення Валери виявилися не сумісними з життям”, — повідомили пропагандисти.


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