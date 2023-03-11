Суспільство

В окупованому Мелітополі п’ятикласник співав гімн України

11 Березня 2023 14:15
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мелітополь, гімн України

У тимчасово окупованому Мелітополі учень 5 класу заспівав у школі гімн України. 

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, діти вимушені ходити до окупованих шкіл, де їх змушують співати російською. Попри це, один з п’ятикласників заспівав “Ще не вмерла Україна”.

“Звичайно ж, батьків хлопчика викликали до школи, їх викликали до комендатури, але це патріотичні мелітопольці, які чекають на звільнення”, – наголосив міський голова.


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