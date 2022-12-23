Кримінал

В окупованому Маріуполі зносять драмтеатр

23 Грудня 2022 10:45
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маріуполь

У Маріуполі зносять будівлю драматичного театру, яка в березні була зруйнована російськими військами і стала одним із символів жорстокості війни в Україні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупаційна влада зносить задню та центральну частину театру. А фронтову залишать як основу реконструкції. За словами Андрющенка, “демонтуються лише ті частини будівлі, які свідчать про бомбардування, а не вигаданий [російською] пропагандою підрив зсередини”.

Представники Росії інформацію про знесення театру не коментували.

16 березня будинок драмтеатру в Маріуполі, в якому ховалися мирні жителі з дітьми, було підірвано. Amnesty International провела розслідування трагедії і дійшла висновку, що російські військові навмисно цілили в театр і з високою ймовірністю скинули з військового літака дві 500-кілограмові бомби, які здетонували одночасно. Організація назвала це “беззаперечним військовим злочином”

Під час атаки у театрі загинуло кілька сотень людей. Російське міноборони заявило про те, що театр замінували зсередини українські військові.


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