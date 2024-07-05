В окупованому Бердянську зникло світло і вода

5 липня тимчасово окупований Бердянськ залишився без води та світла, зникає інтернет і мобільний звʼязок.

Про це повідомила в телеграм-каналі очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

“Окупанти повідомляють, що сьогодні стався перепад напруги, що спричинив зупинку насосної станції першого і другого підйому. Вийшов з ладу високовольтний осередок на одній зі станцій. Наразі всі мікрорайони міста залишилися без води і світла. Поступово зникає інтернет та мобільний звʼязок”, – йдеться в повідомленні.

У МВА наголосили, що окупанти не повідомляють ані причин, ані термінів вирішення ситуації. Лише зазначають, що “з газом все в порядку”.

Бердянці у місцевих пабліках обурюються через таку ситуацію, адже температура повітря в місті – понад 30 градусів. Жителі припускають, що комунальний колапс триватиме щонайменше декілька днів, бо загарбники покрали генератори й тепер самі не знають як вирішити цю проблему.