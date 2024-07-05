Суспільство

В окупованому Бердянську зникло світло і вода
5 Липня 2024 12:05
читать на русском →
бердянськ
Ілюстративне фото / AP

5 липня тимчасово окупований Бердянськ залишився без води та світла, зникає інтернет і мобільний звʼязок.

Про це повідомила в телеграм-каналі очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

“Окупанти повідомляють, що сьогодні стався перепад напруги, що спричинив зупинку насосної станції першого і другого підйому. Вийшов з ладу високовольтний осередок на одній зі станцій. Наразі всі мікрорайони міста залишилися без води і світла. Поступово зникає інтернет та мобільний звʼязок”, – йдеться в повідомленні.

У МВА наголосили, що окупанти не повідомляють ані причин, ані термінів вирішення ситуації. Лише зазначають, що “з газом все в порядку”. 

Бердянці у місцевих пабліках обурюються через таку ситуацію, адже температура повітря в місті – понад 30 градусів. Жителі припускають, що комунальний колапс триватиме щонайменше декілька днів, бо загарбники покрали генератори й тепер самі не знають як вирішити цю проблему.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Липня 2024 14:09

З 9 липня буде змінено графіки вимкнень світла по всій Україні
5 Липня 2024 14:48

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно очолив уряд Великої Британії
5 Липня 2024 12:42

Орбан прибув до Росії
5 Липня 2024 12:05

В окупованому Бердянську зникло світло і вода
5 Липня 2024 10:44

5 липня Укренерго збільшило обсяги відключень
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки