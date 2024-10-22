В одному з навчальних закладів Одеси померла дитина 

21 жовтня під час повітряної тривоги у школі Приморського району Одеси померла 13-річна школярка.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

“Одеські поліцейські розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки. Зі слів вчителів, під час сигналу “Повітряна тривога”, коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали “швидку” та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла”.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

До ЄРДР внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ з попередньою приміткою “природня смерть”.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Досудове розслідування триває.