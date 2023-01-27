В одному бою українські захисники знищили 4 російські танки і десяток БМП

Українські супергерої дали чергової прочуханки окупантам, повідомляє Міністерство оборони.

За даними відомства, в одному бою було знищено 4 російські танки, десяток БМП і живу силу штурмової групи.

“Вони спробували зайти у дві черги. Спочатку ми зупинили 2 танки та 6 бронемашин піхоти. Потім їм на підмогу підійшли ще два російські танки. На самому під’їзді ми їх спалили «Стугною». Через кілька годин противник пішов у наступ другою групою. Ми їх зустріли «Джавелінами» та «Рапірою». У результаті вразили ще 4 БМП. Тож спробу прориву противника було зведено нанівець”, – розповів український офіцер.