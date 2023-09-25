Кримінал

В одеському ліцеї отруїлося майже півсотні курсантів

25 Вересня 2023 17:18
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поліція

В одному з одеських ліцеїв відбулося масове отруєння курсантів. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

“Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу з отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм надано невідкладну медичну допомогу. Наразі відомо про 46 постраждалих, які перебувають у лікарні”, – сказано в повідомленні поліції.

Там уточнюють, що усі 46 курсантів, яких госпіталізували, – неповнолітні.

Правоохоронці розпочали розслідування щодо можливого порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Поліцейські уточнюють, що вже призначили низку експертиз та встановлюють всі обставини. Точну кількість постраждалих досі уточнюють.


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