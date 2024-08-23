В Одеській області підліток приніс додому вибухівку, яка вибухнула: його госпіталізували  

На Одещині підліток приніс додому вибухівку, яка здетонувала. Дитину госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

У селі Нерубайської громади, як попередньо встановили поліцейські, 21 серпня підліток знайшов вибухонебезпечні предмети і приніс додому та залишив у підсобному приміщенні. А ввечері 22 серпня почав розбирати їх і один із предметів вибухнув.

Унаслідок вибуху 14-річний юнак отримав мінно-вибухові травми, політравми, закриту черепно-мозкову травму, тяжкі травми рук. Він госпіталізований, знаходиться у важкому стані.

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції. З домоволодіння правоохоронці вилучили знайдені хлопцем предмети, зокрема фрагменти ймовірно від артилерійського снаряда.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 КК України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. В рамках провадження призначені експертизи. Слідство триває. Встановлюються всі обставини події.

“Вкотре закликаємо громадян не чіпати небезпечні знахідки, а повідомляти про них на спецлінії Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером 101 або Національної поліції за номером 102. Також просимо батьків контролювати дозвілля дітей і навчати їх правил безпеки життєдіяльності”, – наголосили правоохоронці.