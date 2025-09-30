        Суспільство

        В Одесі водій вантажівки не пропустив “швидку”: троє людей у лікарні

        Сергій Бордовський
        30 Вересня 2025 09:01
        читать на русском →
        Вантажівка врізалася у "швидку" в Одесі / Фото: Нацполіція
        Вантажівка врізалася у "швидку" в Одесі / Фото: Нацполіція

        29 вересня на Миколаївській дорозі в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та автомобіля екстреної медичної допомоги.

        Про це повідомила поліція Одеської області.

        За попередніми даними, водій вантажівки, здійснюючи поворот ліворуч на перехресті, щоб з’їхати з головної дороги на другорядну, не надав перевагу в русі «швидкій», яка рухалася головною дорогою в зустрічному напрямку.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок зіткнення до лікарні доставили водія та двох пасажирів автомобіля екстреної медичної допомоги. Водій вантажівки не постраждав. Обох кермувальників перевірять на стан сп’яніння.

        Наразі слідчо-оперативна група ГУНП в Одеській області з’ясовує всі обставини ДТП.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини