В Одесі водій вантажівки не пропустив “швидку”: троє людей у лікарні

29 вересня на Миколаївській дорозі в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та автомобіля екстреної медичної допомоги.

Про це повідомила поліція Одеської області.

За попередніми даними, водій вантажівки, здійснюючи поворот ліворуч на перехресті, щоб з’їхати з головної дороги на другорядну, не надав перевагу в русі «швидкій», яка рухалася головною дорогою в зустрічному напрямку.

Унаслідок зіткнення до лікарні доставили водія та двох пасажирів автомобіля екстреної медичної допомоги. Водій вантажівки не постраждав. Обох кермувальників перевірять на стан сп’яніння.

Наразі слідчо-оперативна група ГУНП в Одеській області з’ясовує всі обставини ДТП.