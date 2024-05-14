Кримінал

В Одесі військовослужбовець ТЦК напав на 19-річну дівчину. У МОУ відреагували

14 Травня 2024 15:59
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Сьогодні в мережі інтернет був поширений відеоматеріал про конфліктний інцидент жінки з представником Одеського обласного Територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Внаслідок інциденту 19-річна громадянка була доставлена до місцевої лікарні з тілесними ушкодженням голови та грудної клітини.

Як повідомляє Міноборони, за фактом завдавання військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності.


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