В Одесі відбулася прем’єра фільму “Повернення. Василь Кричевський” на Одеській кіностудії

Прем’єра унікальної кінопритчи «Повернення. Василь Кричевський» пройшла на Одеській кіностудії з творчою зустріччю її авторів, які приїхали з Києва, щоб представити глядачам півдня України фільм студії «Телекон» і благодійного фонду «ДАР» до 150-річчя видатного вітчизняного митця Василя Кричевського. Саме на Одеській кіностудії в 1925-27 роках Василь Григорович працював оформлювачем перших стрічок вітчизняного кіно, співпрацюючи з видатними діячами кіномистецтва, зокрема й з Олександром Довженком, і став одним із перших художників-постановників українського кінематографа.

Показ надзвичайного фільму «Повернення. Василь Кричевський»відбувся в легендарній глядацькій залі Одеської кіностудії, яку називають «директорською», бо там ще з минулого століття відбувалися перші перегляди щойно знятих стрічок, і став своєрідним творчим містком між 20-ми роками ХХ сторіччя та сьогоденням.

Одеська прем’єра пройшла у межах усеукраїнського туру прем’єрних показів стрічки містами, де жив і працював Василь Кричевський. У фільмі знявся його онук, майстер декоративного мистецтва Василь Лінде-Кричевський, який приїжджав із США в Україну для зйомок, які проходили в Харкові, Києві, Полтаві, Опішні, Каневі, Одесі, Львові тощо.

На прем’єрі стрічки «Повернення. Василь Кричевський»були присутні не тільки одеські глядачі і митці, гості міста, а ще й наші воїни-захисники. Завершився фільм, як і в інших містах України, гучними оплесками глядачів.

Традиційно, показ супроводжувався обговоренням фільму з глядачами його авторів: режисера Сергія Заболотного, продюсерки Валентини Подгорної, оператора-постановника Павла Попкова. Ведучим-модератором був харківський журналіст і кінознавець Ігор Жуков, який мандрує з творчою групою від початку всеукраїнського туру показів у Харкові, де також знімався фільм і розпочинав свою діяльність Василь Кричевський.

Наступна прем’єра відбулася на Полтавщині в столиці гончарства Опішне, де неодноразово бував і жив славетний митець, а тепер знаходиться Музей мистецької родини Кричевських. Далі показ із пресконференцією його творців пройшов у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. П. Котляревського. У Полтаві Василь Кричевський жив і підготував проєкт нового будинку Полтавського губернського земства, який виграв архітектурний конкурс і був збудований, а зараз в ньому облаштований Полтавський краєзнавчий музей його імені.

І тепер завдяки фільму Василь Кричевський повернувся в Одесу, де він жив і працював у 1925-27 рр. Всеукраїнське фотокіноуправління 1925 року запросило його на Одеську кіностудію стати консультантом і оформлювачем перших стрічок вітчизняного кіно. В Одесі Василь Григорович співпрацював із видатними діячами українського кіномистецтва та оформлював 8 фільмів, серед яких були «Тарас Шевченко», «Тарас Трясило», «Борислав сміється» та «Звенигора» Олександра Довженка. До Одеси Василь Кричевський повертався 1936 року для художньо-історичного оформлення фільму «Назар Стодоля» за п’єсою Т. Г. Шевченка.

Попри колосальний внесок Василя Кричевського в розвиток української культури, радянська влада намагалася викреслити ім’я геніального митця з історії.

Впродовж років Незалежності України музейники, дослідники, книговидавці та кінематографісти повертають ім’я славетного митця Україні та світу. Цього року 150-річчя Василя Кричевського відзначається на державному рівні.

Після показу,під час жвавого обговорення з позитивними відгуками, присутні в залі викладачі одеських вишів запросили авторів фільму «Повернення. Василь Кричевський» на новий показ стрічки в Одесу вже до них, щоб «це важливе для сучасної України кіно» подивилася молодь, їхні студенти.

Творча група подякувала організаторам за допомогу з показом, а також екскурсію музеєм кіностудії, і сподівається, що незабаром там з’явиться інформація і про працю Василя Кричевського на Одеській кіностудії…

Знімальна група всесвітньо відомої студії «Телекон», яка створювала документальні фільми і серіали, зокрема й для всеукраїнських телеканалів («Собор на крові», «Хлібна гільйотина», «Дзеркало історії» та ін.), і співпрацювала із зарубіжними медіа-гігантами «BBC», «CBC» тощо, працювала над стрічкою понад 7 років.

Режисер фільму: Сергій Заболотний, відомий своїми режисерськими («Свідок Женя», «Чорнобиль 3828») і продюсерськими роботами («1945», «Плавильний котел»).

Сценарій написав Ігор Кобрин – уславлений режисер, автор знаменитих документальних фільмів «Собор на крові», «Хлібна гільйотина», «1941: Заборонена правда».

Продюсери: Наталя Блейзер – засновниця благодійного фонду «Daar Foundation» (Г’юстон, США), меценат і продюсерка документальних фільмів;

Валентина Подгорна – голова благодійного фонду «ДАР», продюсерка фільмів «Три історії Галичини», «Свідок Женя», «Третій вимір Василя Кричевського».

Оператор-постановник: Павло Попков, який знімав українські та міжнародні документальні фільми «Ніл Хасевич. Мистецтво волі», «Маріуполь – місто нескорених», «Yuriy, el ceramista».

Художник-постановник: Сергій Маслобойщиков, відомий сценограф, кіно- та театральний режисер (вистави «Verba» за «Лісовою піснею» Лесі Українки, «За двома зайцями», фільми «Шум вітру», «Свій голос»).

Графіку титрів зробив Олексій Чекаль – автор офіційної символіки Православної Церкви України, знаний у світі каліграф, дизайнер, який працював над проєктами для Вселенського патріарха Варфоломія, Оксфордського університету.

Афішу фільму створив Віталій Шостя – відомий графік-плакатист, член-кореспондент Національної академії мистецтв України.

Голос за кадром: Олександр Ігнатуша – улюблений актор, знайомий глядачам за ролями у фільмах «Той, хто пройшов крізь вогонь», «Осінні спогади».

Музику до фільму написали Сергій Фоменко (популярний музикант, співак, композитор, лідер гурту «Мандри») та Роман Гриньків (славнозвісний бандурист, лавреат численних міжнародних і всеукраїнських конкурсів).

Наступні покази надзвичайного фільму «Повернення. Василь Кричевський» пройдуть у Львові, Городенці, Вінниці, Дніпрі, Києві…

Львівська прем’єра стрічки з творчою зустріччю його авторіввідбудеться в Центрі Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету (вул. Стрийська, 29a, Паркова аудиторія № 127) у понеділок 27 листопада о 15.00.

У Вінниці на глядачів фільм чекатиме разом з пресконференцією творців у кінотеатрі «Родина» (вул. Миколи Оводова, 47) 29 листопада о 13.30.

Кияни зможуть подивится унікальну кінопритчу «Повернення. Василь Кричевський» в Будинку кіно (Київ, вул. Саксаганського, 6) у червоній кінозалі 7 грудня о 18.30.

Творча група відкрита для зустрічей та можливостей показу фільму і в інших містах України.