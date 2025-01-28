Суспільство

В Одесі “шахед” зруйнував квартири на двох поверхах будинку (фото, відео)
28 Січня 2025 11:09
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Пошкоджениі внаслідок атаки БпЛА будинок в Одесі / Фото: Одеська обласна прокуратура
Пошкоджениі внаслідок атаки БпЛА будинок в Одесі / Фото: Одеська обласна прокуратура

Вранці 28 січня збройні сили РФ атакували Одесу та область безпілотниками типу Shahed-136. Пошкоджено будинки, четверо людей постраждали.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки в Одесі: в одному з житлових комплексів зруйновано частини квартир на 18 та 19 поверхах,  вибито вікна в чотирьох багатоповерхівках. Пошкоджено кілька десятків автомобілів, з яких щонайменше шість автівок повністю знищені вогнем. Наразі відомо про трьох постраждалих, медична допомога надана на місці.

В Одеському районі пошкоджено щонайменше шість приватних житлових будинків, господарчі будівлі. Дістав поранення 91-річний чоловік, постраждалого доставили до лікарні.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки атаки БпЛА в Одесі та області / Фото: ДСНС, Одеська обласна прокуратура

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