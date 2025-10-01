В Одесі під час зливи під асфальт провалилися маршрутка та мінівен: як діставали транспорт

Під час потужної зливи 30 вересня, яка перетворилася для Одеси у стихійне лихо з дев’ятьма загиблими, на перехресті вулиць Люстдорфської та Левітана утворився величезний провал на дорозі. У діру потрапили маршрутний автобус та мінівен.

Кадри з місця публікує місцеве видання “Думська”.

Маршрутний автобус “Богдан” увечері 30 вересня слідував за маршрутом № 127 від інфекційної лікарні до меморіалу 411-ї батареї, коли наполовину провалився під землю. У пастку також потрапив і мінівен Mercedes.

Щоб підняти автомобіль та автобус із ями, рятувальники та комунальники використовували кран. Операція тривала понад три години.

Нагадаємо, упродовж 29-30 вересня в Одесі зафіксували випадіння півторамісячної норми опадів за день. Це призвело до значних підтоплень у місті. Загинули дев’ятеро жителів, зокрема, ціла родина із п’яти людей. Загалом вдалося врятувати 362 людини та евакуювати 227 транспортних засобів. Президент України Володимир Зеленський доручив міністрові розвитку громад та територій Олексію Кулебі з’ясувати причини негативних наслідків негоди в Одесі.