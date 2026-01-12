В Одесі обстрілами зруйновано будинок та пошкоджена інфраструктура: двоє постраждалих

У ніч з 11 на 12 січня внаслідок атаки російських окупантів на Одесу пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині Пересипського району відсутнє електропостачання.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, постраждали двоє людей. Наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджено.

Реклама

Реклама

У Пересипському районі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.

“На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за державною програмою “єВідновлення” та з міського бюджету. Надаємо консультації та допомогу мешканцям, чиє житло постраждало. Також розгорнутий пункт обігріву”, – написав Лисак.