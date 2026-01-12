        Події

        В Одесі обстрілами зруйновано будинок та пошкоджена інфраструктура: двоє постраждалих

        Галина Шподарева
        12 Січня 2026 07:00
        Місці нічного удара по Одесі 12 січня / Фото: Одеська МВА
        У ніч з 11 на 12 січня внаслідок атаки російських окупантів на Одесу пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині Пересипського району відсутнє електропостачання.

        Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

        За попередніми даними, постраждали двоє людей. Наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджено.

        У Пересипському районі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.

        “На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за державною програмою “єВідновлення” та з міського бюджету. Надаємо консультації та допомогу мешканцям, чиє житло постраждало. Також розгорнутий пункт обігріву”, – написав Лисак.

        Наслідки атаки на Одесу 12 січня / Фото: Одеська МВА

