Кримінал

В Одесі нова атака дронів-камікадзе

25 Вересня 2022 08:44
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Одеса знову зазнала атаки з використанням дронів-камікадзе, противник тричі поцілив у адміністративну будівлю в центрі міста, йдеться у повідомленні командування “Південь”, опублікованому в офіційному міському телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, ще один дрон збитий засобами ППО, жертв немає, триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

Два дні тому по Одесі вже завдавали ударів дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed 136 – як повідомляла влада, було зруйновано адміністративну будівлю, загинула одна людина.

ЗМІ анонсував масштабні поставки дронів з Ірану в Росію влітку, російська влада не підтверджувала цю інформацію. У вересні українські військові заявили, що вперше збили Shahed 136 поблизу Куп’янська в Харківській області, який був відвойований у російської армії внаслідок контрнаступу.

Газета Wall Street Journal пише, що взяті на озброєння російськими військовими безпілотники отримали назву “Герань-2”. Зазвичай вони літають парами, а потім врізаються у свої цілі.


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В Одесі нова атака дронів-камікадзе
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