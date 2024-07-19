В Одесі на Привозі сталася стрілянина

Біля ринку Привоз в Одесі сталась стрілянина, учасники інциденту знаходяться у відділку.
Про це повідомляє поліція Одещини
Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих: група осіб намагалася завадити поліцейським.
Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. В свою чергу поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря.
На місце події скеровані додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції. Проводиться перевірка.