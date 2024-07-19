Кримінал

В Одесі на Привозі сталася стрілянина
19 Липня 2024 11:31
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одеса, поліція
Затримання зловмисників / НПУ

Біля ринку Привоз в Одесі сталась стрілянина, учасники інциденту знаходяться у відділку.

Про це повідомляє поліція Одещини

Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих: група осіб намагалася завадити поліцейським.

Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. В свою чергу поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря.

На місце події скеровані додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції.  Проводиться перевірка.


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