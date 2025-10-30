В Одесі група людей напала на військових ТЦК

Біля відомого ринку “7 кілометр” в Одесі стався конфлікт із перекиданням бусика ТЦК та жбурлянням у нього шин.

Як повідомляє ТСН з посиланням на джерела у Силах Оборони, бусик, який перекидають цивільні особи, дійсно є транспортом військовослужбовців ТЦК.

«Військовослужбовці приїхали для того, щоб робити заходи оповіщення та перевіряти документи. Натомість група цивільних осіб почали поводити себе агресивно та перекинули цей транспорт. Серед військовослужбовців є постраждалі, вони проходять обстеження у лікувальних закладах. Розцінюємо це як провокацію з боку цивільних осіб. Згодом буде офіційний коментар щодо цього», — повідомили джерела у Силах оборони.

За версією військових, підстав для конфлікту з боку ТЦК не було.

«Примусових заходів не проводилось. Тепер завдання поліції з’ясувати, з якою метою і хто це вчинив. Не виключено, що цивільні побачили бусик та вирішили його перевернути, мовляв, давайте покажемо, які ми круті», — стверджують військовослужбовці.

Як повідомили в Одеському ТЦК, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. “Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців”.

“Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам”, – заявили в ТЦК.

Наразі правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до цього правопорушення. Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству.

Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою.

“Закликаємо громадян не піддаватися на провокації та нарешті усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни”, – заявили військові.