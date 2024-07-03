В Одесі чоловік облаяв ветерана ЗСУ на протезах, який працює ветеринаром

В Одесі у ветеринарній клініці чоловік облаяв лікаря Олексія Притулу, який є ветераном Збройних сил України, коли побачив, що той на протезах.

Відео інциденту 3 липня Притула розмістив на своїх сторінках у соцмережах.

На початку робочого дня до Олексія на прийом до ветеринарної клініки прийшов господар із собакою. На відео видно, як під час огляду тварини лікар попросив чоловіка підняти собаку, аби оглянути рану, на що той запитав, чи не може лікар сам встати. Олексій розвернув крісло, щоб було видно його протези. Після цього господар собаки облаяв чоловіка нецензурною лексикою та вибіг з кабінету.

Ветеран ЗСУ, лікар-ветеринар Олексій Притула під час наступу на Лиман у вересні 2022 року отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію, встав на протези та повернувся до цивільної роботи.