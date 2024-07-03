Суспільство

В Одесі чоловік облаяв ветерана ЗСУ на протезах, який працює ветеринаром
3 Липня 2024 16:04
читать на русском →
ветеран
Ветеринар Олексій Притула / Скриншот з відео

В Одесі у ветеринарній клініці чоловік облаяв лікаря Олексія Притулу, який є ветераном Збройних сил України, коли побачив, що той на протезах.

Відео інциденту 3 липня Притула розмістив на своїх сторінках у соцмережах.

На початку робочого дня до Олексія на прийом до ветеринарної клініки прийшов господар із собакою. На відео видно, як під час огляду тварини лікар попросив чоловіка підняти собаку, аби оглянути рану, на що той запитав, чи не може лікар сам встати. Олексій розвернув крісло, щоб було видно його протези. Після цього господар собаки облаяв чоловіка нецензурною лексикою та вибіг з кабінету.

Ветеран ЗСУ, лікар-ветеринар Олексій Притула під час наступу на Лиман у вересні 2022 року отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію, встав на протези та повернувся до цивільної роботи.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
3 Липня 2024 15:18

Зеленський закликав Трампа розкрити план швидкого припинення війни
3 Липня 2024 17:47

Росіяни вдарили по Харкову бомбами УМПБ Д-30 з Су-34
3 Липня 2024 17:18

Росіяни з самого ранку нарощують темпи наступальних дій на Донеччині, – Генштаб
3 Липня 2024 14:46

Союзники по НАТО погодили допомогу Україні на 40 млрд євро, – Reuters
3 Липня 2024 14:13

Кількість жертв внаслідок удару по Дніпру зросла до 5
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки