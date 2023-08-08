В ОБСЄ знайшли спосіб обходити вето РФ

Країни-однодумці в ОБСЄ, якими є переважна більшість учасниць цієї Організації, знаходять механізми для обходу російського обструкціонізму, що можна розглядати також як спробу реформування ОБСЄ.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

“Коли ви говорите про порушення ними якихось аспектів внутрішніх правил ОБСЄ, то ці порушення бліднуть порівняно з тим, що ми бачимо з точки зору воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Тим не менш, це також важливо. Що ж має робити ОБСЄ в такій ситуації? Ну, у нас є організація, яка побудована так, як вона побудована. Вона була створена в інший час, коли Захід розраховував на більш тісну співпрацю з Росією. Наразі я є прихильником використання механізмів, які працюють в обхід російського обструкціонізму, таких як Програма підтримки України”, – сказав він.

Карпентер нагадав, ця польова місія була створена вперше в історії ОБСЄ без досягнення консенсусу, “як наслідок цієї війни, цієї агресії Росії та повного ігнорування і розтоптування нею всіх міжнародних норм під час конфлікту”.

“Наразі вже 30 держав-учасниць підтримали цю нову польову місію. Ми були одним з найщедріших донорів, і ми продовжимо фінансувати через цю місію проєкти, спрямовані на підтримку України. Все це робиться на прохання уряду приймаючої країни та за нульового російського впливу і нульової можливості для Росії накласти вето на те, що ми робимо. Це, до речі, зводить їх з розуму”, – зазначив американський постпред.

Він також навів інший приклад, коли Росія заявила, що не буде підтримувати проведення щорічної Наради ОБСЄ з людського виміру. “Минулого року Польське головування ухвалило рішення, що ми все одно проведемо її як конференцію Головування, і це була та сама зустріч у той самий час за участі 1400 активістів громадянського суспільства, які приїхали до Варшави. Вона була надзвичайно успішною. Ми досягли наших цілей без необхідності задовольняти вимоги Росії”, – заявив Карпентер.

На його переконання, “чим більше питань, які ми можемо просто обговорити і вирішити переважною більшістю держав-учасниць ОБСЄ, тим краще, бо ми не можемо дозволити Росії тримати всю організацію в заручниках тільки тому, що у нас є правила консенсусу”.

Коментуючи питання про те, чи можна говорити, що наразі працює “паралельна ОБСЄ” без деструктивної участі РФ, постпред США зазначив, що “можна сказати і так, а можна подивитися на це і як на реформування ОБСЄ та пошук способу ведення справ у світлі нинішніх геополітичних реалій”.