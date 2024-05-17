Суспільство

В обленерго повідомили про зміну графіків погодинних відключень

17 Травня 2024 10:30
енергетика
Ілюстративне фото / Getty Images

В обленерго повідомили про зміну графіків погодинних відключень електроенергії побутовим споживачам.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Так, у четвер ввечері “Укренерго” заявило, що графіки погодинних відключень у п’ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Втім, “Запоріжжяобленерго” повідомило, що область може уникнути відключень за умови ощадливого споживання.

“Доведені НЕК “Укренерго” для Запорізької області на 17 травня ліміти потужності дозволяють уникнути застосування в регіоні відключень для населення. Але – виключно за умови ощадливого споживання”, – пише пресслужба “Запоріжжяобленерго”.

Якщо рівень споживання електроенергії зростатиме, заради збереження стабільної роботи енергосистеми “Запоріжжяобленерго” буде змушено вдатися до погодинних відключень.

“Черкасиобленерго” повідомило про застосування графіків для однієї з черг (3 черги) з 06:00 до 08:00, а потім почергово (4, 5 та 6) з 20:00 до 24:00.

“Чернігівобленерго” інформує про очікуваний дефіцит електроенергії в області лише ввечері з 21:00 до 23:00 та застосування обмежень електропостачання в цей час для другої черги відключення.


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